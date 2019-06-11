Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией

"По нашим данным, это была провокация украинских силовиков или каких-то там добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются. И, если это так, а, судя по всему, это была провокация, то единственная ее цель - опять не позволить начать разведение сил и средств в Станице Луганской", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".