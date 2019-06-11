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РИА Новости

Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией

Вчера, 11:03
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко сообщил, что украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской в Донбассе.
"По нашим данным, это была провокация украинских силовиков или каких-то там добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются. И, если это так, а, судя по всему, это была провокация, то единственная ее цель - опять не позволить начать разведение сил и средств в Станице Луганской", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Народная милиция ЛНР 8 июня заявила об обстреле со стороны силовиков района КПП "Станица Луганская". В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
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"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровВ мире
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