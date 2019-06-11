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РИА Новости

В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог

Вчера, 11:01
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.
Ранее в социальных сетях появились фотографии мертвой рыбы в Яузе и на Борисовских прудах. В пресс-службе ГУП "Мосводосток" сообщили РИА Новости, что при проведении исследования пробы воды из Яузы специалисты не выявили явных причин для гибели рыбы.
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"В первую очередь это (замор рыбы - ред.) связано с температурой. Когда в воде пропадает кислород, мы видим массовый замор рыбы, при высокой температуре, которая сейчас есть, и относительно невысоком ветре у нас происходит кислородное голодание. Это связано в том числе и с тем, что разрастается низшая микрофлора – не съедобная для рыб растительность, которая поглощает принадлежащий рыбе кислород", - рассказал Шингаркин.
Эколог отметил, что нельзя исключать и тот факт, что в водоемах Москвы и Подмосковья часто обнаруживают различные источники загрязнения. По его словам, рыба могла попасть в такой источник и погибнуть, а течение перенесло ее в другое место.
"Течение сильное, рыба могла погибнуть в одном месте, а течение перенесло ее в другое место. Поэтому каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно", - добавил Шингаркин.
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МосводостокМоскваМосковская областьМаксим ШингаркинОбщество
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