В Калуге троллейбус столкнулся с автомобилем

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Троллейбус столкнулся с автомобилем в Калуге, пострадали водитель автомобиля и ребенок-пассажир, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы УМВД по региону Ирина Зимина.

По ее словам, ДТП произошло поздним вечером в понедельник на нерегулируемом перекрестке.

"Водитель Hyundai Accent, женщина 1991 года рождения, по предварительным данным, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с троллейбусом", - сказала собеседница.

Она отметила, что троллейбусом управляла женщина 1966 года рождения.