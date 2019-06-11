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РИА Новости

В Калуге троллейбус столкнулся с автомобилем

Вчера, 11:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Троллейбус столкнулся с автомобилем в Калуге, пострадали водитель автомобиля и ребенок-пассажир, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы УМВД по региону Ирина Зимина.
По ее словам, ДТП произошло поздним вечером в понедельник на нерегулируемом перекрестке.
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"Водитель Hyundai Accent, женщина 1991 года рождения, по предварительным данным, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с троллейбусом", - сказала собеседница.
Она отметила, что троллейбусом управляла женщина 1966 года рождения.
"В результате ДТП пострадали водитель Hyundai Accent и пассажир, ребенок 2014 года рождения", - рассказала представитель ведомства.
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УМВДHyundai AccentКалугаПроисшествия
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