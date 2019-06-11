НАТО навязывает искусственную военно-политическую повестку, заявил Грушко

"Если коротко сказать, наверное, справедливо, об этом говорил министр (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.), стоит заметить, что США твердо встали на курс воссоздания мира по американским лекалам. Если говорить о крупнейшей военно-политической организации, которая была создана в 1949 году - НАТО, то на сегодняшний день (альянс) пытается навязать европейцам несуществующую повестку дня военно-политиченскую, основанную на мифологизации угрозы с Востока. Это не имеет ничего общего с реальными потребностями безопасности в Европе ", - сказал Грушко на форуме "Примаковские чтения".