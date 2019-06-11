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РИА Новости

НАТО навязывает искусственную военно-политическую повестку, заявил Грушко

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. НАТО пытается навязать искусственную военно-политическую повестку дня европейцам, основанную на мифологизации угрозы с Востока, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если коротко сказать, наверное, справедливо, об этом говорил министр (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.), стоит заметить, что США твердо встали на курс воссоздания мира по американским лекалам. Если говорить о крупнейшей военно-политической организации, которая была создана в 1949 году - НАТО, то на сегодняшний день (альянс) пытается навязать европейцам несуществующую повестку дня военно-политиченскую, основанную на мифологизации угрозы с Востока. Это не имеет ничего общего с реальными потребностями безопасности в Европе ", - сказал Грушко на форуме "Примаковские чтения".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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НАТОАлександр ГрушкоЕвропаРоссияВ мире
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