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РИА Новости

МЧС проверило все детские лагеря

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДети в детском лагере
Дети в детском лагере
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Дети в детском лагере. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
"Мы проверили все детские лагеря. К первой смене все лагеря готовы. Было устранено свыше 10 тысяч недостатков", - сказал Еникеев журналистам в ходе пресс-конференции во вторник.
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По его словам, только 30 детских лагерей находятся в черном списке.
"30 лагерей в черном списке, 60 было, 30 осталось, но я надеюсь, что они выполнят предписания и распахнут свои двери ко второй смене", - добавил Еникеев.
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Ринат ЕникеевМЧСМоскваРоссияОбщество
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