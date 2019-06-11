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РИА Новости

Совфед одобрил закон о распространении вычета по НДФЛ на ряд соцвыплат

Вчера, 10:53
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о распространении вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) на ряд социальных выплат, включая покупку лекарств по рецепту врача.
Так, гражданам будет предоставляться социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере стоимости любых лекарств, приобретаемых по рецепту врача.
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Сейчас граждане вправе получить такой вычет в отношении лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, которые приобретаются по рецепту за счет собственных средств. Однако вычет распространяется лишь на лекарства, включенные в утвержденный правительством РФ перечень. Этот перечень включает в себя более 400 лекарственных препаратов.
Законом предлагается исключить норму, касающуюся утверждения кабмином такого перечня, то есть распространить налоговый вычет на любые лекарства, назначенные врачом. Норму предлагается применять в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с налогового периода 2019 года.
Одновременно уточняется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов. В него, в частности, включаются доходы в денежной и натуральной форме, полученные в связи с рождением ребенка, оплата дополнительных выходных дней гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, ежегодная выплата почетным донорам.
В перечень включаются и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, доходы отдельных категорий граждан в денежной или натуральной форме, полученные в порядке оказания им социальной поддержки.
Выводится из обложения НДФЛ денежная компенсация взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, а также компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг, включая обращение с твердыми коммунальными отходами.
Льгота будет действовать и в отношении оплаты работодателем работникам-северянам, оправляющимся в отпуск внутри РФ, стоимости проезда (туда и обратно) и провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов их семей и стоимости провозимого ими багажа.
Единовременные компенсационные выплаты медработникам в пределах одного миллиона рублей, право на получение которых возникло в 2018-2022 годах, также не будут облагаться НДФЛ.
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