Король Таиланда утвердил Праюта Чан-Оча в должности премьера

БАНГКОК, 11 июн – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) утвердил в должности генерала Праюта Чан-Оча, избранного на пост премьер-министра на совместном заседании обеих палат таиландского парламента 5 июня.

Королевский указ об утверждении генерала Чан-Оча в должности премьер-министра был зачитан в прямом эфире Третьего национального телеканала Таиланда

В ближайшие дни премьер-министр представит на утверждение монарху списочный состав нового кабинета министров, говорится в комментарии телеканала, вышедшем в эфир после зачитывания указа. Указ был также торжественно зачитан в Доме правительства в Бангкоке.

Генерал Прают Чан-Оча, бывший командующий сухопутными войсками Таиланда, возглавил в 2014 году военный переворот, которым было свергнуто демократически избранное правительство Йинглак Чинават, первой женщины-премьера в истории Таиланда. Переворот был совершен под лозунгами национального примирения и политических реформ после многолетнего политического конфликта, неоднократно приводившего к столкновениям сторон и кровопролитию.

В 2014 – 2019 годах генерал Чан-Оча являлся одновременно премьером и главой Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство с законодательными полномочиями).

На первых всеобщих выборах со времени переворота 24 марта 2019 года вновь созданная партия "Пхаланг Прача Рат", выражающая интересы той части населения Таиланда, которая поддерживает продолжение политики НСМП при демократически избранном правительстве, выдвинула Чан-Оча в качестве своего кандидата в премьер-министры. Чан-Оча дал согласие на выдвижение, однако сам в партию не вступил. На выборах партия "Пхаланг Прача Рат" стала первой по количеству отданных за нее голосов избирателей по стране и второй по количеству выигранных депутатских мандатов.