Лавров: России и США надо сделать заявление о недопустимости ядерной войны

"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому она неприемлема и недопустима", - сказал Лавров, выступая на Примаковских чтениях.