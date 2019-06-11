Лавров: России и США надо сделать заявление о недопустимости ядерной войны

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. России и США надо на высшем уровне сделать заявление о недопустимости ядерного конфликта, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому она неприемлема и недопустима", - сказал Лавров, выступая на Примаковских чтениях.
Российский министр напомнил, что в свое время лидеры СССР и США дважды делали такие заявления.
"И мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию. Наши предложения находятся на рассмотрении американской стороны", - отметил Лавров.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.