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РИА Новости

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Вчера, 10:40
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© Фото : DezidorЗдание Конституционного суда Украины
Здание Конституционного суда Украины
© Фото : Dezidor
Здание Конституционного суда Украины. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
"Сегодня я здесь, чем выражаю свое уважение к Конституционному суду, как институции и лично к каждому из вас. Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона, я уверен, что решение о роспуске Верховной рады Украины отвечает двум этим критериям", - сказал президент, выступая на заседании суда.
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
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Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
По его словам, попытка народных депутатов оспорить его указ о роспуске парламента - это желание еще на несколько месяцев "удержаться в своих креслах". Зеленский выразил надежду, что КС примет решение за которое не будет никому стыдно. После выступления президент заявил, что покидает заседание суда, чтобы никто не сказал, что его присутствие "имело влияние на судей и решение было принято под давлением".
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде.
Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Сейчас в украинском парламенте "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию, а партия Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами. При этом, согласно украинской конституции, большинство кадровых решений президент обязан согласовывать с Радой. В то же время, как показывает исследование социологической группы "Рейтинг", рейтинг партии "Слуга народа" за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%.
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