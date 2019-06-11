В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

"Сегодня я здесь, чем выражаю свое уважение к Конституционному суду, как институции и лично к каждому из вас. Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона, я уверен, что решение о роспуске Верховной рады Украины отвечает двум этим критериям", - сказал президент, выступая на заседании суда.

По его словам, попытка народных депутатов оспорить его указ о роспуске парламента - это желание еще на несколько месяцев "удержаться в своих креслах". Зеленский выразил надежду, что КС примет решение за которое не будет никому стыдно. После выступления президент заявил, что покидает заседание суда, чтобы никто не сказал, что его присутствие "имело влияние на судей и решение было принято под давлением".

Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде.

Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.