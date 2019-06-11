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РИА Новости

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко и Юрий Чайка
Валентина Матвиенко и Юрий Чайка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
"По этому вопросу я вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Чайкой, он дал абсолютные гарантии того, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и его личным контролем", - сказала она.
Матвиенко не исключила также, что Совфед сформулирует свою позицию по этому делу.
"История эта очень нехорошая, правда. Мы подумаем, какая может быть (у нас) реакция", - добавила спикер.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваВалентина МатвиенкоЮрий ЧайкаПроисшествия
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