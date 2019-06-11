Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T10:51Z
https://ria.ru/20190611/1555473824.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/79/1555457946_0:64:3072:1792_1036x0_80_0_0_4e30600965674f561fe2b7536414fb8f.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии

Вчера, 10:37
36515
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Об этом он сообщил на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, на котором отсутствовали генпрокурор Эдуард Хорунжен и председатель Нацбанка Молдавии Сергей Чокля.
По его словам, указ вице-председателя Демократической партии Павла Филипа не соответствует нормам конституции.
Также он раскритиковал решения Конституционного суда оправдать роспуск парламента и признать незаконным формирование правительства премьера Майи Санду.
По мнению Додона, это ставит под угрозу безопасность страны.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
10 июня, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
В начале июня в Молдавии вновь обострилась внутриполитическая ситуация.
Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM в субботу сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.
На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и установил дату досрочных выборов на 6 сентября.
В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
10 июня, 13:00
Эксперт рассказал, к чему может привести политический кризис в Молдавии
4142154111
Обсудить 22
Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
Популярные комментарии
Сейчас все зависит не от Додона или Филипа, а от позиции армии и силовиков. Главный вопрос - кого они поддержат.
11 июня, 11:11
sizif8
3010103
Это какой по счету бан у додона будет ? Шестой или седьмой ?
11 июня, 11:34
MRMatias Rust
170007
Рекомендуем
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
РИА
Новости
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Лента
новостей
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
Эксперт рассказал, к чему может привести политический кризис в Молдавии
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
Лента новостейМолния