Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Об этом он сообщил на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, на котором отсутствовали генпрокурор Эдуард Хорунжен и председатель Нацбанка Молдавии Сергей Чокля.
По его словам, указ вице-председателя Демократической партии Павла Филипа не соответствует нормам конституции.
Также он раскритиковал решения Конституционного суда оправдать роспуск парламента и признать незаконным формирование правительства премьера Майи Санду.
По мнению Додона, это ставит под угрозу безопасность страны.
В начале июня в Молдавии вновь обострилась внутриполитическая ситуация.
Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM в субботу сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.
На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и установил дату досрочных выборов на 6 сентября.
В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
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