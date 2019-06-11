Задержанный экс-глава новосибирского медцентра написал письмо Путину

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Задержанный по подозрению в растрате в крупном размере известный кардиохирург, бывший директор медцентра им. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александр Караськов из больницы написал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором заявил о своей невиновности.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Караськова возбудили уголовное дело по статье о присвоении и растрате в крупном размере. Центральный районный суд Новосибирска в среду вернул следствию ходатайство об аресте обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата" Караськова в связи с его недоставкой в суд. Ранее его дочь сообщила, что после задержания мужчине стало плохо и он находится в кардиореанимации одной из горбольниц.

"События, которые произошли со мною, не укладываются в моем понимании. Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему великому государству. Всю свою жизнь я посвятил спасению жизней граждан. Никаких преступлений я не совершал", - говорится в письме, копию которого РИА Новости предоставили в адвокатском кабинете защитника врача Виктора Салапанова, уточнив, что оно направлено в СМИ и администрацию президента РФ.

Караськов пишет, что на протяжении всей его работы в медцентре им. академика Е.Н. Мешалкина он неоднократно сталкивался с попытками его дискредитации и отстранения от руководства, а в конце 2017 года "заинтересованными лицами" были инициированы проверки хозяйственной деятельности клиники, по итогам которых в начале 2019 года было возбуждено уголовное дело против его заместителя Евгения Покушалова. Караськов заявляет, что медцентр в 2015-2017 годах закупал расходные материалы исключительно по рыночным, а в ряде случаев и ниже рыночных, ценам.

Караськов просит главу государства о защите "профессионалов, которые очень нужны России".