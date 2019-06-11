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РИА Новости

Турция обвинила США в необоснованных нападках на ее внешнюю политику

Вчера, 10:34
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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Резолюция палаты представителей конгресса США "Об обеспокоенности союзом США и Турции", принятая накануне, содержит необоснованные нападки на внешнюю политику Анкары и является ударом по доверию между двумя странами, говорится в заявлении МИД Турции во вторник.
В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию, с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
"Резолюция палаты представителей конгресса США является ударом по доверию между нашими странами. Содержащиеся в ней необоснованные и несправедливые нападки на внешнюю политику Турции неприемлемы. Недопустимы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей", - говорится в заявлении.
Лучшим путем урегулирования разногласий между дружественными и союзными странами является диалог и уважение их суверенных решений, отметили в МИД Турции.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
8 июня, 13:10
Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен Клинцевич
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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