Турция обвинила США в необоснованных нападках на ее внешнюю политику

АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Резолюция палаты представителей конгресса США "Об обеспокоенности союзом США и Турции", принятая накануне, содержит необоснованные нападки на внешнюю политику Анкары и является ударом по доверию между двумя странами, говорится в заявлении МИД Турции во вторник.

В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию, с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

"Резолюция палаты представителей конгресса США является ударом по доверию между нашими странами. Содержащиеся в ней необоснованные и несправедливые нападки на внешнюю политику Турции неприемлемы. Недопустимы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей", - говорится в заявлении.

Лучшим путем урегулирования разногласий между дружественными и союзными странами является диалог и уважение их суверенных решений, отметили в МИД Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.