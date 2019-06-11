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РИА Новости

Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды

Вчера, 10:31
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минприроды и Роспотребнадзор направили предложения экологической комиссии СПЧ по сокращению образования отходов, совместно выступив за ограничение продажи одноразовых изделий из пластика, сообщается на сайте СПЧ.
Сообщается, что СПЧ 20 марта провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов для успешной реализации национального проекта "Экология".
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"Мероприятие было призвано проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами и ознакомиться с позициями и предложениями федеральных органов исполнительной власти по данной теме, которые продолжают поступать в адрес правозащитников. В частности, свою позицию относительно ограничения производства и продажи одноразовых изделий из пластика представили министерство природных ресурсов и экологии РФ и Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рекомендации СПЧ по итогам спецзаседания будут обнародованы в ближайшее время.
Минприроды отметило, что объем повторно вовлеченных в хозяйственную деятельность пластиковых отходов, остается ниже, чем количество пластика, попадающего в окружающую среду. Поэтому ведомство поддерживает запрет на продажу одноразовых изделий из пластика, но уточняет, что в условиях рыночной экономики этот запрет должен иметь достаточную обоснованность и учитывать экономические последствия.
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Роспотребнадзор в свою очередь считает целесообразным обеспечить разработку актов о запрете на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов как источников биоэнергетики, организовать переработку упаковки для повторного возвращения в производство, а также стимулирование производства и использования многоразовой упаковки.
Кроме того, важной позицией Роспотребнадзора выступает идея поэтапного сокращения на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета.
Также ведомство рекомендует создать информационную платформу по высокоэкологичным видам тары и упаковки, нормативно закрепить обязательную сертификацию знака "биоразлагаемая упаковка" или "экологически безопасная утилизация", разработать и закрепить на уровне постановления правительства РФ правил обращения с упаковкой и ее отходами и простимулировать вторичный оборот тары и упаковки.
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РоспотребнадзорМинистерство природных ресурсов и экологии РФРоссияОбщество
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