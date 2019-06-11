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РИА Новости

Курс евро опустился ниже 73 рублей

Вчера, 10:30
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника уверенно растет к доллару и евро, европейская валюта уже опускалась ниже 73 рублей впервые с 3 июня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск вторника снижается на 24 копейки – до 64,54 рубля, курс евро - на 23 копейки, до 73,05 рубля.
Евро с начала торгов уже опускался на 30,3 копейки - до 72,97 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,48% - до 62,59 доллара за баррель.
Российские рубли
17 января 2017, 17:11
Как формируется курс рубля
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