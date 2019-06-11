Курс евро опустился ниже 73 рублей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника уверенно растет к доллару и евро, европейская валюта уже опускалась ниже 73 рублей впервые с 3 июня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск вторника снижается на 24 копейки – до 64,54 рубля, курс евро - на 23 копейки, до 73,05 рубля.

Евро с начала торгов уже опускался на 30,3 копейки - до 72,97 рубля.