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РИА Новости

Китай выразил протест из-за заявлений США о протестах в Гонконге

Вчера, 10:28
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© AP Photo / Vincent YuСтолкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
© AP Photo / Vincent Yu
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с "безответственными" заявлениями США о готовящихся в Гонконге поправках к закону об экстрадиции, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обеспокоены возможным изменением законодательства Гонконга, которое позволит экстрадицию подозреваемых из особого административного района в континентальную часть КНР. По его словам, постоянное размывание рамочного принципа "одна страна, две системы" ставит под угрозу давно установленный специальный статус Гонконга в международных делах".
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"Я хочу еще раз подчеркнуть, что события в Гонконге являются внутренним делом Китая. Ни одна страна, ни одна организация, ни одно индивидуальное лицо не имеют права вмешиваться. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с безответственными заявлениями американской стороны относительно поправки к закону в Гонконге", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Ортагуса.
Он также заявил, что китайская сторона призывает объективно и беспристрастно относиться к законному праву правительства Гонконга вносить поправки в законопроект.
"Мы требуем прекратить вмешательство во внутренние дела Гонконга в любой форме и внутреннюю политику Китая", - подчеркнул китайский дипломат.
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Накануне более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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МИД КНРГонконгКитайВ мире
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