В Махачкале закрыли акваторию порта после пожара во время разгрузки танкера

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в машинном отделении танкера во время его разгрузки, перевалка нефти остановлена, угрозы возгорания груза нет, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В Махачкале в четыре утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (шесть тысяч тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - сообщил Демин.