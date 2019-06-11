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РИА Новости

В Махачкале закрыли акваторию порта после пожара во время разгрузки танкера

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
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Взрыв на танкере в порту Махачкалы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в машинном отделении танкера во время его разгрузки, перевалка нефти остановлена, угрозы возгорания груза нет, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В Махачкале в четыре утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (шесть тысяч тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - сообщил Демин.
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Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "ВФ Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству". По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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