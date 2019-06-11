Россия надеется на урегулирование ситуации на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия надеется, что новые киевские власти реализуют свой шанс закончить "ненормальную" ситуацию на Украине, связанную с конфликтом в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что шанс, который сейчас есть у новых киевских властей, шанс, который появился на основе волеизъявления украинского народа, явно уставшего от этой ненормальной и нездоровой ситуации, этот шанс будет реализован, и что парламентские выборы это тоже подтвердят", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.