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РИА Новости

Россия надеется на урегулирование ситуации на Украине, заявил Лавров

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия надеется, что новые киевские власти реализуют свой шанс закончить "ненормальную" ситуацию на Украине, связанную с конфликтом в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что шанс, который сейчас есть у новых киевских властей, шанс, который появился на основе волеизъявления украинского народа, явно уставшего от этой ненормальной и нездоровой ситуации, этот шанс будет реализован, и что парламентские выборы это тоже подтвердят", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин перед началом международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Вчера, 10:02
Лавров: Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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