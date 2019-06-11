Россия надеется на урегулирование ситуации на Украине, заявил Лавров

"Я очень надеюсь, что шанс, который сейчас есть у новых киевских властей, шанс, который появился на основе волеизъявления украинского народа, явно уставшего от этой ненормальной и нездоровой ситуации, этот шанс будет реализован, и что парламентские выборы это тоже подтвердят", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".