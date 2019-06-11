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РИА Новости

Новикомбанк на ПМЭФ-2019 подписал контракты на 50 млрд рублей

Вчера, 10:21
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Новикомбанк, входящий в госкорпорацию Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашения о финансировании более десяти компаний высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму более 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
Подписанные соглашения нацелены на поддержку участия госкорпорации в реализации каждого их 12 приоритетных национальных проектов.
Среди самых масштабных совместных проектов Новикомбанка и Ростеха, анонсированных на ПМЭФ-2019 - кредитное соглашение с группой компаний ОДК на общую сумму 35 миллиардов рублей и холдингом "Вертолеты России" на сумму 5 миллиардов рублей.
Также важный проект Ростеха, который реализуется при финансовой поддержке Новикомбанка – строительство поликлинического корпуса и лучевого блока в Санкт-Петербурге и создание там же центра паллиативной медицинской помощи, а также отделения ПЭТ/КТ-диагностики на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" в Пензенской области.
"Банк хорошо понимает потребности госкорпорации и эффективно способствует решению стоящих перед нами масштабных задач по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции", - подчеркнул глава Ростеха Сергей Чемезов.
Кроме того, в рамках сотрудничества с Российской академией наук Новикомбанк обеспечит также поддержку и реализацию фундаментальных научных решений РАН, их интеграцию в проекты, реализуемые госкорпорацией.
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Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашение о партнерстве с Некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов", нацеленное на развитие российских монопрофильных муниципальных образований, создание в них благоприятного инвестклимата.
В целях развития цифровых финансовых сервисов для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, банк заключил соглашение о сотрудничестве с Российско-сингапурским деловым советом. Для реализации планов по созданию СПГ-кластеров в регионах России было подписано соглашение с АО "Промтехнологии".
"Мы довольны результатами участия в ПМЭФ-2019, потому что не только увеличили объем заключенных сделок по сравнению с предыдущим годом более чем в 1,5 раза. Прежде всего, мы подтвердили верность выбранной стратегии Новикомбанка – быть финансовым центром поддержки проектов Госкорпорации Ростех, чтобы предложить максимально выгодные и прозрачные условия сотрудничества", - приводятся в сообщении слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
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НовикомбанкСергей ЧемезовНовости компаний - Экономика
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