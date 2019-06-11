Новикомбанк на ПМЭФ-2019 подписал контракты на 50 млрд рублей

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Новикомбанк, входящий в госкорпорацию Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашения о финансировании более десяти компаний высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму более 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.

Подписанные соглашения нацелены на поддержку участия госкорпорации в реализации каждого их 12 приоритетных национальных проектов.

Среди самых масштабных совместных проектов Новикомбанка и Ростеха, анонсированных на ПМЭФ-2019 - кредитное соглашение с группой компаний ОДК на общую сумму 35 миллиардов рублей и холдингом "Вертолеты России" на сумму 5 миллиардов рублей.

Также важный проект Ростеха, который реализуется при финансовой поддержке Новикомбанка – строительство поликлинического корпуса и лучевого блока в Санкт-Петербурге и создание там же центра паллиативной медицинской помощи, а также отделения ПЭТ/КТ-диагностики на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" в Пензенской области.

"Банк хорошо понимает потребности госкорпорации и эффективно способствует решению стоящих перед нами масштабных задач по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции", - подчеркнул глава Ростеха Сергей Чемезов.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Российской академией наук Новикомбанк обеспечит также поддержку и реализацию фундаментальных научных решений РАН, их интеграцию в проекты, реализуемые госкорпорацией.

Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашение о партнерстве с Некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов", нацеленное на развитие российских монопрофильных муниципальных образований, создание в них благоприятного инвестклимата.

В целях развития цифровых финансовых сервисов для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, банк заключил соглашение о сотрудничестве с Российско-сингапурским деловым советом. Для реализации планов по созданию СПГ-кластеров в регионах России было подписано соглашение с АО "Промтехнологии".