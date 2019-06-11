Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах без карт, сообщили в компании.

Отмечается, что отправить деньги можно в любой момент с помощью "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах с функцией выдачи наличных или в офисах банка.

Для отправки денег достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить.

Для получения средств нужно указать секретный код из СМС.

Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода, говорится в релизе.

Воспользоваться такой услугой уже могут клиенты 27 регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем сервис станет доступен всем клиентам в "Сбербанк Онлайн".