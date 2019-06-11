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РИА Новости

Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ офисе Сбербанка
В офисе Сбербанка
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В офисе Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах без карт, сообщили в компании.
Отмечается, что отправить деньги можно в любой момент с помощью "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах с функцией выдачи наличных или в офисах банка.
Для отправки денег достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить.
Для получения средств нужно указать секретный код из СМС.
Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.
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В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода, говорится в релизе.
Воспользоваться такой услугой уже могут клиенты 27 регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем сервис станет доступен всем клиентам в "Сбербанк Онлайн".
"Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж, появился новый способ перевода денег внутри страны. Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения отправленных денег", — прокомментировал вице-президент банка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов.
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Герман ГрефРоссияСбербанк РоссииЭкономика
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Юрий Cordik
1830002
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