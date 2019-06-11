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РИА Новости

AliExpress упростит систему доставки недорогих покупок по России

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДемонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Торговая интернет-площадка AliExpress с середины июня начнет доставлять недорогие заказы в Россию самолетами.
Речь идет о заказах стоимостью до 150 рублей для городов-миллионников и европейской части страны.
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Компания пояснила, что раньше такие посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке железнодорожным транспортом и почтовыми составами. Теперь AliExpress будет использовать для этих целей авиадоставку.
"Новый маршрут позволит нам сократить время доставки небольших посылок для городов-миллионников в среднем до двух недель. И что самое важное — это не отразится на конечной стоимости для наших покупателей", — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.
На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия в России и СНГ — AliExpress Russia. Alibaba Group планирует инвестировать в этот проект 100 миллионов долларов.
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AliExpressРоссияЭкономика
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