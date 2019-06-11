AliExpress упростит систему доставки недорогих покупок по России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Торговая интернет-площадка AliExpress с середины июня начнет доставлять недорогие заказы в Россию самолетами.

Речь идет о заказах стоимостью до 150 рублей для городов-миллионников и европейской части страны.

Компания пояснила, что раньше такие посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке железнодорожным транспортом и почтовыми составами. Теперь AliExpress будет использовать для этих целей авиадоставку.

"Новый маршрут позволит нам сократить время доставки небольших посылок для городов-миллионников в среднем до двух недель. И что самое важное — это не отразится на конечной стоимости для наших покупателей", — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.