Ректор МГУ назвал самые популярные факультеты вуза

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Механико-математический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики, а также экономический факультет и факультет государственного управления являются наиболее востребованными у абитуриентов Московского государственного университета им. Ломоносова, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза, академик Виктор Садовничий.

"Заявлений больше всего у мехмата и факультета вычислительной математики и кибернетики. Ну, а гуманитарные факультеты – это, конечно, экономический и государственное управление", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос, какие факультеты стали набирать популярность у абитуриентов вуза.