Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T10:16Z
https://ria.ru/20190611/1555472585.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/69/1554866980_0:108:3071:1836_1036x0_80_0_0_e3978a45e3a8940beb7d6025e8b381df.jpg
РИА Новости

Ректор МГУ назвал самые популярные факультеты вуза

Вчера, 10:16
3139
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Механико-математический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики, а также экономический факультет и факультет государственного управления являются наиболее востребованными у абитуриентов Московского государственного университета им. Ломоносова, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза, академик Виктор Садовничий.
"Заявлений больше всего у мехмата и факультета вычислительной математики и кибернетики. Ну, а гуманитарные факультеты – это, конечно, экономический и государственное управление", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос, какие факультеты стали набирать популярность у абитуриентов вуза.
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 10 июня 2019
10 июня, 12:15
Садовничий рассказал об открытии в МГУ новых направлений подготовки
Приемная кампания в МГУ стартует 20 июня.
1001002
Обсудить 0
Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
РИА
Новости
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию
Туристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Названы страны, откуда в Россию едет больше всего туристов
Лента
новостей
Тюлень-доброволец с маячком GPS
Ученые раскрыли тайну появления гигантских дыр во льдах Антарктики
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 10 июня 2019
Садовничий рассказал об открытии в МГУ новых направлений подготовки
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Ректор МГУ призвал дать право вузам на введение дополнительного экзамена
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Митинг у здания конституционного суда в Киеве. 11 июня 2019
В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
Лента новостейМолния