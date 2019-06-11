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РИА Новости

Скандинавский циклон принес в Мурманск июньский снег

Вчера, 10:11
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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Мурманская область попала в тыловую часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии, который принес на Кольский полуостров похолодание и мокрый снег, сообщает мурманский гидрометцентр.
"Одиннадцатого-двенадцатого июня погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии в восточном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается холодная с осадками погода", - сообщили в гидрометцентре.
Синоптики предупреждают мурманчан об осадках в виде мокрого снега. С утра во вторник жители города выкладывают в соцсети фотографии снегопада, а температура в городе не поднимается выше отметки +1 градус.
"Облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный сильный. Температура воздуха +1…+6, на юге области до +10", - отмечают синоптики.
В выходные дни воздух на Кольском полуострове прогревался до +25. Власти приняли решение отключить отопление во всех городах Мурманской области с утра минувшего воскресенья, так что в квартирах мурманчан заметно похолодало. На севере Норвегии, с которой граничит Мурманская область, зафиксированы обильные снегопады.
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ГидрометцентрМурманская областьОбщество
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