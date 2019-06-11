Скандинавский циклон принес в Мурманск июньский снег

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Мурманская область попала в тыловую часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии, который принес на Кольский полуостров похолодание и мокрый снег, сообщает мурманский гидрометцентр.

"Одиннадцатого-двенадцатого июня погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии в восточном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается холодная с осадками погода", - сообщили в гидрометцентре.

Синоптики предупреждают мурманчан об осадках в виде мокрого снега. С утра во вторник жители города выкладывают в соцсети фотографии снегопада, а температура в городе не поднимается выше отметки +1 градус.

"Облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный сильный. Температура воздуха +1…+6, на юге области до +10", - отмечают синоптики.