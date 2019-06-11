СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате ЧП на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал он.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству" (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.