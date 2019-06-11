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РИА Новости

СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале

Вчера, 10:02
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанВзрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате ЧП на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал он.
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Вчера, 09:45
Нефтегавань в Махачкале продолжает работать после взрыва на танкере
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству" (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.
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