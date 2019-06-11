СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате ЧП на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал он.