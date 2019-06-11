Лавров: Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия готова включаться в переговоры по урегулированию на Украине в любых форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа должна, конечно, прежде всего, Франция и Германия должны, как соавторы минских договоренностей… я надеюсь, посылают необходимые сигналы в Киев. Тем более, что контакты между президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским и руководством Германии, Франции состоялись и в Берлине, и в Париже, и министры иностранных дел Германии и Франции посещали Киев. Надеюсь, что нам как участникам нормандского формата расскажут, какова была реакция и о чем шла речь, тем более, что вновь предлагают наши партнеры созвать саммит нормандского формата", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ. И без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится. Нормандский формат не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся", - добавил он.