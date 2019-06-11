Лавров: Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах

"Европа должна, конечно, прежде всего, Франция и Германия должны, как соавторы минских договоренностей… я надеюсь, посылают необходимые сигналы в Киев. Тем более, что контакты между президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским и руководством Германии, Франции состоялись и в Берлине, и в Париже, и министры иностранных дел Германии и Франции посещали Киев. Надеюсь, что нам как участникам нормандского формата расскажут, какова была реакция и о чем шла речь, тем более, что вновь предлагают наши партнеры созвать саммит нормандского формата", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".