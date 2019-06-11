Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.
По словам сенатора, подобная сделка невозможна.
"Отчаянный маневр Плахотнюка: тайно предложить Москве все, что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти. Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять. Возможно, даже личную свободу. Но расчет был неверный", - написал парламентарий в Twitter.
Ранее Козак рассказал, что Плахотнюк передал ему письмо, в котором предлагалось изменить внешнеполитический курс страны с переориентацией на Россию.
Козак рассказал, что рекомендовал Партии социалистов и президенту Молдавии Игорю Додону "не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий".
В начале июня в Молдавии снова обострилась внутриполитическая ситуация.
На прошлой неделе партия социалистов и политический блок ACUM сформировали парламентское большинство. В стране было учреждено новое правительство во главе с Майей Санду.
Однако Конституционный суд, объявив эти решения незаконными, решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на шестое сентября.
В свою очередь, парламент заявил о попытке Демпартии узурпировать власть в стране.
Как отметили в МИД России, в Москве рассчитывают на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии.