Партия "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство в Раде

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Партия "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство после выборов в Верховную раду, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.
"Если народ позволит партии "Слуга народа" получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, видения и философия", - сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV.
По его словам, один из первых законопроектов, которые партия "Слуга народа" подаст в новом украинском парламенте, будет направлен на урегулирование вопросов оппозиции.
"Когда мы будем представлены в Верховной раде, первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопрос оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты... Все эти форматы договоренностей в различных формах всегда приводят к тому, что парламент превращается в сферу торга и политического рынка. Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать - мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране", - добавил представитель Зеленского в парламенте.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.