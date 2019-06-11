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РИА Новости

Партия "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство в Раде

Вчера, 10:01
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Партия "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство после выборов в Верховную раду, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.
"Если народ позволит партии "Слуга народа" получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, видения и философия", - сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV.
Юлия Тимошенко
10 июня, 12:29
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По его словам, один из первых законопроектов, которые партия "Слуга народа" подаст в новом украинском парламенте, будет направлен на урегулирование вопросов оппозиции.
"Когда мы будем представлены в Верховной раде, первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопрос оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты... Все эти форматы договоренностей в различных формах всегда приводят к тому, что парламент превращается в сферу торга и политического рынка. Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать - мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране", - добавил представитель Зеленского в парламенте.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
9 июня, 14:36
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