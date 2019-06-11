Партия "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство в Раде

"Когда мы будем представлены в Верховной раде, первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопрос оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты... Все эти форматы договоренностей в различных формах всегда приводят к тому, что парламент превращается в сферу торга и политического рынка. Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать - мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране", - добавил представитель Зеленского в парламенте.