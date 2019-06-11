В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, мальчик находился дома вместе с матерью и другом. Во время игры мальчик спрятался за электроплиту, которая, со слов матери, имела признаки неисправности. Прикоснувшись к задней поверхности электроплиты, мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током", – говорится в сообщении.