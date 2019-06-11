Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T10:00Z
https://ria.ru/20190611/1555471932.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты

Вчера, 10:00
1139
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, мальчик находился дома вместе с матерью и другом. Во время игры мальчик спрятался за электроплиту, которая, со слов матери, имела признаки неисправности. Прикоснувшись к задней поверхности электроплиты, мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током", – говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
29 мая, 11:24
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка, назначено судебно-медицинское исследование.
0101011
Обсудить 1
Челябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
На ярмарке под Челябинском фритюрница с кипящим маслом упала на детей
РИА
Новости
Телефон в дежурной части УВД
В Челябинске ищут четырехлетнего ребенка, украденного отцом у матери
В Нижегородской области арестовали обвиняемую в убийстве своего ребенка
В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
Лента
новостей
В Забайкалье возбудили дело после исчезновения ребенка
Во Львове 39 человек госпитализировали после отравления на свадьбе
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Ректор МГУ призвал дать право вузам на введение дополнительного экзамена
В ЕАО завели дело после жестокого убийства собаки в садовом товариществе
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Перепись населения
Жители Чукотки первыми примут участие в переписи населения
В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
Лента новостейМолния