Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Санкции и торговые войны США являются нечестными методами, они противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вместо этого насаждают, как они говорят, порядок, основанный на праве, создают келейные структуры, междусобойчики, а принимаемые в их рамках решения в самых разных областях, от химического оружия до киберугроз и журналистики, стремятся представить как мнение всего мирового сообщества. Не говоря уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе, нормам Всемирной торговой организации, как односторонние экономические санкции, торговые войны, экстерриториальное применение национального законодательства", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.