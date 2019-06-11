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РИА Новости

Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО

Вчера, 09:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Санкции и торговые войны США являются нечестными методами, они противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вместо этого насаждают, как они говорят, порядок, основанный на праве, создают келейные структуры, междусобойчики, а принимаемые в их рамках решения в самых разных областях, от химического оружия до киберугроз и журналистики, стремятся представить как мнение всего мирового сообщества. Не говоря уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе, нормам Всемирной торговой организации, как односторонние экономические санкции, торговые войны, экстерриториальное применение национального законодательства", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
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"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Обострение отношений США и КитаяРеакция на санкцииСергей ЛавровВсемирная торговая организацияСША
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