В Махачкале нашли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере

Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, двое погибли, продолжаются поиски ещё одного моряка. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству" (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.