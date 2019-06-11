Затонувший в Венгрии прогулочный катер подняли из воды

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Затонувший в конце мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились корейские туристы, во вторник утром был поднят из воды, сообщает агентство Затонувший в конце мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились корейские туристы, во вторник утром был поднят из воды, сообщает агентство Ренхап

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.

По данным агентства, операция по поднятию судна началась в 6.30 по местному времени (7.30 мск). Ожидается, что на завершение операции, в ходе которой поднятые из воды обломки должны быть помещены на баржу, потребуется около четырех часов.

Как сообщил военный атташе посольства Южной Кореи в Будапеште, операция по поиску пропавших без вести после крушения будет продолжена.