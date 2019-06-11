Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T09:36Z
https://ria.ru/20190611/1555470466.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150975/56/1509755686_244:0:1289:588_1036x0_80_0_0_5a354f6039d4884db7ae56fa2e4a6cd6.jpg
РИА Новости

Запуск спутника "Метеор-М" застрахуют на 4,6 миллиарда рублей

Вчера, 09:36
187
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Космический аппарат "Метеор-М"
Космический аппарат Метеор-М
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Космический аппарат "Метеор-М". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" с космодрома Восточный и летные испытания космического аппарата планируется застраховать на 4,57 миллиарда рублей, следует из материалов ЦЭНКИ на портале госзакупок.
"Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз 2.1б", разгонного блока "Фрегат", головного обтекателя, космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 и при летных испытаниях космического аппарата "Метеор-М" № 2-2", - говорится в заявке.
Космодрома Восточный
1 июня, 15:57
На Восточном начали заправку разгонного блока "Фрегат" перед пуском "Союза"
Страховщика планируется определить 21 июня. Максимальная стоимость контракта – 640 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа "Союз".
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запустит 5 июля с космодрома Восточный метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2 и более 40 малых космических аппаратов из США, Канады, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Израиля, Австралии, России, Эквадора, Таиланда, Эстонии и Чехии. В начале июня немецкая компания Exolaunch сообщила, что часть малых спутников не готовы к запуску.
000001
Обсудить 2
ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
РИА
Новости
Вид Земли с МКС
МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
Космодром Восточный
Космодром Восточный впервые застраховали на год вперед
ЦНИИТОЧМАШ будет платить сотрудникам за ученую степень до 300 тысяч рублей
Лента
новостей
Виктор Матвеев
Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Ракета-носитель Falcon Heavy
Falcon Heavy отправит на орбиту космический зонд на "чистом топливе"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме
Изготовители "Ангары" остались без премий за срыв сроков производства ракет
Макеты ракет Ангара
"Роскосмос" впервые заказал ракету-носитель "Ангара"
Редактирование генома
Российский биолог заявил о планах по созданию "ГМО-детей"
Большой адронный коллайдер
Названа стоимость участия России в модернизации коллайдера
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО
Глава НАСА Д. Брайденстайн
Глава НАСА допустил "ускорение" марсианской программы по примеру лунной
В Калуге троллейбус столкнулся с автомобилем
ОСК начала проектирование батискафа для погружения в Марианскую впадину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
Лента новостейМолния