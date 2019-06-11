Запуск спутника "Метеор-М" застрахуют на 4,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" с космодрома Восточный и летные испытания космического аппарата планируется застраховать на 4,57 миллиарда рублей, следует из материалов ЦЭНКИ на портале госзакупок.

"Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз 2.1б", разгонного блока "Фрегат", головного обтекателя, космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 и при летных испытаниях космического аппарата "Метеор-М" № 2-2", - говорится в заявке.

Страховщика планируется определить 21 июня. Максимальная стоимость контракта – 640 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа "Союз".