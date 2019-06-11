В Перми арестовали экс-начальницу отдела судебных приставов

ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца бывшую начальницу межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств Александру Марданову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

"Суд 6 июня избрал для Мардановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" - ред.)", - рассказали агентству в суде.

По данным местного издания "Коммерсант-Прикамье", Марданова обвиняется в четырех эпизодах мошенничества, в результате которых было похищено "более 30 миллионов рублей с расчетных счетов ООО: "Таис", "Вертикаль", "Технология" и "Стройпромторг". Как пишет издание, следователи считают, что Марданова и подельники создали фиктивные документы о задолженности компаний по зарплате перед физлицами. На основании исполнительных производств деньги списывались в пользу "работников", чьи права якобы были нарушены, а затем обналичивались через банкоматы, заявляло издание.