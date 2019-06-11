Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T09:25Z
https://ria.ru/20190611/1555470278.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Перми арестовали экс-начальницу отдела судебных приставов

Вчера, 09:25
2848
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца бывшую начальницу межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств Александру Марданову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
"Суд 6 июня избрал для Мардановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" - ред.)", - рассказали агентству в суде.
По данным местного издания "Коммерсант-Прикамье", Марданова обвиняется в четырех эпизодах мошенничества, в результате которых было похищено "более 30 миллионов рублей с расчетных счетов ООО: "Таис", "Вертикаль", "Технология" и "Стройпромторг". Как пишет издание, следователи считают, что Марданова и подельники создали фиктивные документы о задолженности компаний по зарплате перед физлицами. На основании исполнительных производств деньги списывались в пользу "работников", чьи права якобы были нарушены, а затем обналичивались через банкоматы, заявляло издание.
Наручники
17 декабря 2018, 14:11
В Астраханской области арестовали главного судебного пристава
1910020
Обсудить 0
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
В пермском доме престарелых инвалида искупали в кипятке
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Лента
новостей
Остров Русский во Владивостоке
Мэр Владивостока рассказал о проекте моста, который поддержал Путин
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
В Перми установили личность женщины, разрисовавшей портрет ветерана
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
Лента новостейМолния