В Нижнем Тагиле после хлопка газа в жилом доме ввели режим ЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле Свердловской области, где произошел хлопок бытового газа в жилом доме, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщила РИА Новости представитель мэрии города, мужчина, которого взрывной волной выбросило из окна, скончался. По данным СУСК, пострадали еще две женщины.

"В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в Ленинском районе, на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов", – говорится в сообщении.