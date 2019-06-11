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РИА Новости

В Нижнем Тагиле после хлопка газа в жилом доме ввели режим ЧС

Вчера, 09:21
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© Фото : официальный сайт города Нижний Тагил Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
© Фото : официальный сайт города Нижний Тагил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле Свердловской области, где произошел хлопок бытового газа в жилом доме, сообщает пресс-служба городской администрации.
Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщила РИА Новости представитель мэрии города, мужчина, которого взрывной волной выбросило из окна, скончался. По данным СУСК, пострадали еще две женщины.
Проверка газового оборудования в жилых домах
10 июня, 20:24
В доме в Нижнем Тагиле проверят обслуживание газового оборудования после ЧП
"В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в Ленинском районе, на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери в доме, где произошло ЧП. Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда, сейчас ведется опрос жильцов пострадавшего дома и сбор информации, уточнили в мэрии.
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