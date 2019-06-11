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РИА Новости

Ространснадзор проведет расследование после взрыва танкера в Махачкале

Вчера, 09:19
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
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Взрыв на танкере в порту Махачкалы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ространснадзор проведет расследование в связи с взрывом танкера в Махачкале, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Проведем расследование", - сказал собеседник агентства.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" в порту Махачкалы произошел взрыв, два человека госпитализированы, двое тел найдены, продолжаются поиски еще одного моряка. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству" (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По данным Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.
Врач скорой медицинской помощи
Вчера, 09:30
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