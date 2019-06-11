Ространснадзор проведет расследование после взрыва танкера в Махачкале

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ространснадзор проведет расследование в связи с взрывом танкера в Махачкале, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" в порту Махачкалы произошел взрыв, два человека госпитализированы, двое тел найдены, продолжаются поиски еще одного моряка. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству" (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По данным Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.