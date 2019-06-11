В Афганистане освободили почти 50 человек из тюрем "Талибана"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Афганские силовики освободили почти 50 человек из тюрем радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Афганские силовики освободили почти 50 человек из тюрем радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, по меньшей мере 34 человека были освобождены в ходе операции, проводившейся в ночь на вторник, в провинции Баглан на северо-востоке страны. В местной полиции подтвердили, что среди освобожденных 7 полицейских, 7 военнослужащих, 3 сотрудника национального директората безопасности и 17 мирных жителей.

Как сообщили в минобороны Афганистана, 13 человек были освобождены из тюрьмы талибов в провинции Кундуз на севере страны.