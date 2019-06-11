Израильские военные вступили в перестрелку с палестинскими силовиками

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Израильские военные минувшей ночью вступили в перестрелку с сотрудниками силовых структур Палестинской национальной администрации при проведении операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Израильтяне говорят, что с их стороны потерь нет, объясняют, что приняли силовиков за разыскивавшихся боевиков, и обещают провести разбирательство по итогам редкого инцидента.

"Минувшей ночью в ходе оперативных мероприятий по задержанию террористических элементов в городе Наблусе произошла перестрелка между военнослужащими Армии обороны Израиля и группой вооруженных людей, которые были приняты войсками за подозреваемых", - сказано в пресс-релизе.

По данным местных СМИ, в перестрелке был ранен один офицер палестинской службы превентивной безопасности.