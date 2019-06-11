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РИА Новости

Израильские военные вступили в перестрелку с палестинскими силовиками

Вчера, 09:02
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Израильские военные минувшей ночью вступили в перестрелку с сотрудниками силовых структур Палестинской национальной администрации при проведении операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Израильтяне говорят, что с их стороны потерь нет, объясняют, что приняли силовиков за разыскивавшихся боевиков, и обещают провести разбирательство по итогам редкого инцидента.
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"Минувшей ночью в ходе оперативных мероприятий по задержанию террористических элементов в городе Наблусе произошла перестрелка между военнослужащими Армии обороны Израиля и группой вооруженных людей, которые были приняты войсками за подозреваемых", - сказано в пресс-релизе.
По данным местных СМИ, в перестрелке был ранен один офицер палестинской службы превентивной безопасности.
Израильские военные сообщили, что за ночь они задержали на Западному берегу 18 палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности и участии в массовых беспорядках.
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