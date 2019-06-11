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РИА Новости

Сибирские ученые научили наночастицы собираться при помощи лазера

Вчера, 09:02
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / agsandrew, CC0 / WikiImagesНаучные ожидания в 2019 году
Научные ожидания в 2019 году
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / agsandrew, CC0 / WikiImages
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Исследователи Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали универсальную модель движения и самосборки наночастиц в вязкой среде под действием лазерного излучения, что в перспективе может быть полезно для усовершенствования цветопередачи в экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов, сообщает пресс-служба вуза.
По данным разработчиков, предложенная модель поможет понять, как частицы собираются в трёхчастную структуру с заданной геометрией, и изготавливать в будущем наноструктуры с желаемыми свойствами.
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"Свойства разных структур, которые мы получаем из наночастиц, зависят от нескольких факторов: от состава самих частиц (они могут быть металлическими, полупроводниковыми, диэлектрическими) и от того, в какую геометрическую форму эти первичные "пазлы" складываются. До настоящего времени не было универсального способа запрограммировать такую геометрию", - рассказал соавтор исследования, доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Алексей Ципотан.
По его словам, электронная фотолитография, самосборка на поверхности или сборка за счёт модификации самих частиц довольно эффективны, но требуют дополнительных действий.
"Мы изучали жидкие растворы наночастиц, обладающих резонансными оптическими свойствами. Проверяли, что будет, если воздействовать на этот "коктейль" внешним лазерным излучением. Оказалось, что конфигурация формируемой из частиц структуры зависит в первую очередь от длины волны лазера", - сказал ученый.
Показав, что геометрия образующихся наноструктур определяется направлением поляризации лазерного излучения и длиной волны лазера, учёные предположили, что "их изобретение будет востребовано, например, в высокотехнологичном производстве".
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