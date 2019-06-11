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РИА Новости

Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

Вчера, 08:55
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Самый быстрый рост реальной заработной платы в этом и следующем году ожидается в Ленинградской области. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве.
Специалисты отмечают, что реальный рост заработной платы россиян в 2019 году составит приблизительно три процента. При этом в первой половине 2020-го темпы роста сильно не изменятся.
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Как ожидается, лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).
Эксперты также выделили десять регионов, экономика которых будет на подъеме: Крым, Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Якутия, Приморский край, Северная Осетия, Ленинградская область и Забайкальский край.
В Финансовом университете предполагают, что в целом в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020-м — на два процента. При этом потребительская инфляция, как ожидают эксперты, составит примерно пять процентов.
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Я вовсе не эксперт, но думаю, что быстрее всего, зарплаты растут у чиновников всех уровней.
11 июня, 09:13
troshkin73
3800004
Самый большой рост зарплат в Кремле и в ФСБ, НО... они это скрывают. Почему? Решайте и думайте сами. )))))
11 июня, 09:52
Иван Васильев
1920205
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