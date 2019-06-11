В Сочи экскурсионные автобусы проверят на безопасность после ДТП

СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Чиновники совместно с полицией проверят экскурсионные автобусы в Сочи на безопасность пассажирских перевозок после ДТП, в котором пострадали более 20 туристов, сообщает администрация города.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. По мнению властей, число пострадавших могло бы быть меньше, если бы перевозка осуществлялась по всем правилам безопасности.

"Напрямую обвинить кого-то мы не можем, но, наверное, могли бы жестче спрашивать со всех тех, кто зарабатывает деньги. Невооруженным глазом видно, что нарушения были. Потому что дети сидели на коленях, а раз сидели на коленях, не пристёгнутые, значит, нарушения были, а также масса других вещей", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.

Уточняется, что глава города также дал поручение профильному департаменту обратиться в ГИБДД и совместно с сотрудниками ДПС провести проверку всех экскурсионных автобусов на предмет безопасности перевозки пассажиров.

"В Сочи проверят экскурсионные автобусы на предмет безопасности пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.