В Сочи экскурсионные автобусы проверят на безопасность после ДТП

СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Чиновники совместно с полицией проверят экскурсионные автобусы в Сочи на безопасность пассажирских перевозок после ДТП, в котором пострадали более 20 туристов, сообщает администрация города.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. По мнению властей, число пострадавших могло бы быть меньше, если бы перевозка осуществлялась по всем правилам безопасности.
"Напрямую обвинить кого-то мы не можем, но, наверное, могли бы жестче спрашивать со всех тех, кто зарабатывает деньги. Невооруженным глазом видно, что нарушения были. Потому что дети сидели на коленях, а раз сидели на коленях, не пристёгнутые, значит, нарушения были, а также масса других вещей", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.
Уточняется, что глава города также дал поручение профильному департаменту обратиться в ГИБДД и совместно с сотрудниками ДПС провести проверку всех экскурсионных автобусов на предмет безопасности перевозки пассажиров.
"В Сочи проверят экскурсионные автобусы на предмет безопасности пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор. По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку туристов из разных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.