Угрозы разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере в Махачкале нет

Взрыв на танкере в порту Махачкалы

Взрыв на танкере в порту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Угрозы разлива нефтепродуктов с танкера в Махачкалинском морском торговом порту, где произошёл хлопок, нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы разлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий взрыва газа на танкере привлечены 57 человек и 15 единиц техники, отмечает ведомство.

МЧС ранее сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие. Как заявлял Росморречфлот, танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала. По данным Росморречфлота, два человека доставлены в больницы, поиск еще трех продолжался.