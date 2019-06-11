Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T08:49Z
https://ria.ru/20190611/1555469511.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155547/26/1555472693_7:0:547:304_1036x0_80_0_0_59abce757a2af08a0b4ae03803b4bc1a.jpg
РИА Новости

Угрозы разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере в Махачкале нет

Вчера, 08:49
219
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Угрозы разлива нефтепродуктов с танкера в Махачкалинском морском торговом порту, где произошёл хлопок, нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы разлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы", - говорится в сообщении.
12 мая, 12:36
В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах
К ликвидации последствий взрыва газа на танкере привлечены 57 человек и 15 единиц техники, отмечает ведомство.
МЧС ранее сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие. Как заявлял Росморречфлот, танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала. По данным Росморречфлота, два человека доставлены в больницы, поиск еще трех продолжался.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, пять человек пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела.
101000
Обсудить 0
МахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека
РИА
Новости
В Махачкале при взрыве на танкере пострадали пять человек
На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление
СК начал проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту
Лента
новостей
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
Ространснадзор проведет расследование после взрыва танкера в Махачкале
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
В махачкалинском порту прогремел взрыв на танкере
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Волжское пароходство окажет поддержку в расследовании ЧП в Махачкале
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
В Королеве ликвидировали крупный пожар на пилораме
Научные ожидания в 2019 году
Сибирские ученые научили наночастицы собираться при помощи лазера
В Афганистане освободили почти 50 человек из тюрем "Талибана"
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
В Махачкале нашли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере
Нулевая отметка нефтепровода Дружба
"Роснефть" попросила компенсировать потери от ЧП на "Дружбе", сообщили СМИ
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
В Томской области полиция нашла украденный участок сельской дороги
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
В Махачкале закрыли акваторию порта после пожара во время разгрузки танкера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
02:03Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов
02:00Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Лента новостейМолния