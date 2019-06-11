Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T08:39Z
https://ria.ru/20190611/1555469347.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление

Вчера, 08:39
1203
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Пожара на танкере в Махачкале, где произошел взрыв, нет, есть задымление, заявил журналистам представитель ГУ МЧС по республике.
"Пожара нет, есть задымление. На месте начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - сказал он.
В 4.50 мск в махачкалинском порту на иностранном грузовом судне в машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадали три человека. СК ведет проверку.
МЧС ранее сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие. Как заявлял Росморречфлот, танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала. По данным Росморречфлота, два человека доставлены в больницы, поиск еще трех продолжался.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, пять человек пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела.
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
28 мая, 07:43
СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
000003
Обсудить 1
МахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
В Махачкале при взрыве на танкере пострадали пять человек
РИА
Новости
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
В махачкалинском порту прогремел взрыв на танкере
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
Угрозы разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере в Махачкале нет
Лента
новостей
СК начал проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
Ространснадзор проведет расследование после взрыва танкера в Махачкале
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
В Махачкале нашли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд признал полковника Захарченко виновным
Пожар на танкере в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Площадь пожара на танкере в Махачкале составила 600 "квадратов"
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
В Томской области полиция нашла украденный участок сельской дороги
Израильские военные вступили в перестрелку с палестинскими силовиками
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
Лента новостейМолния