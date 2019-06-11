На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Пожара на танкере в Махачкале, где произошел взрыв, нет, есть задымление, заявил журналистам представитель ГУ МЧС по республике.

"Пожара нет, есть задымление. На месте начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - сказал он.

В 4.50 мск в махачкалинском порту на иностранном грузовом судне в машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадали три человека. СК ведет проверку.

МЧС ранее сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие. Как заявлял Росморречфлот, танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала. По данным Росморречфлота, два человека доставлены в больницы, поиск еще трех продолжался.