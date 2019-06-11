В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта

САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев. Их подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении их в негодность. Пока всем четверым ограничили свободу до 30 июня.
В "Транснефти" заявили, что новые задержанные являются сотрудниками их дочернего АО "Транснефть-Дружба".
Ранее в деле фигурировали шесть человек, которые, по версии следствия, организовали преступное сообщество и похитили сырье на миллион рублей.
Известно, что это Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.
Все они арестованы, Трушев и Ружечко — заочно, так как находятся в международном розыске.
Обвинение считает, что весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения.
Нефть с примесями попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние. В конечном итоге загрязненным оказалось поставляемое за рубеж сырье.
Это привело к тому, что в апреле ряд стран приостановили транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба". В мае поставки возобновились. Сейчас решается вопрос о компенсациях.
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