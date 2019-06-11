В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта

САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.

Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев. Их подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении их в негодность. Пока всем четверым ограничили свободу до 30 июня.

В "Транснефти" заявили, что новые задержанные являются сотрудниками их дочернего АО "Транснефть-Дружба".

Ранее в деле фигурировали шесть человек, которые, по версии следствия, организовали преступное сообщество и похитили сырье на миллион рублей.

Известно, что это Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.

Все они арестованы, Трушев и Ружечко — заочно, так как находятся в международном розыске.

Обвинение считает, что весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения.

Нефть с примесями попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние. В конечном итоге загрязненным оказалось поставляемое за рубеж сырье.