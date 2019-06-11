Роспотребнадзор дал советы по выбору средств защиты от укусов насекомых

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору и использованию средств защиты от укусов насекомых.

Согласно данным на сайте ведомства, существуют репелленты, которые содержат синтетические вещества или натуральные. Кроме того, часть средств можно наносить только на кожу, часть - и на кожу, и на одежду. При этом длительность отпугивающего действия средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем на коже людей.

Для правильного выбора репеллентного средства необходимо знать, что каждое средство должно иметь свидетельство о госрегистрации и всю информацию о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности при применении.

Также необходимо обратить внимание на длительность защитного эффекта репеллентного средства, которая в каждой ситуации зависит от многих факторов. На этикетках указывают только относительные защитные свойства средства. Кроме того, отмечается, что репеллентных средств длительного действия, разрешенных для нанесения на кожу детей, нет.

Для защиты от клещей необходимо использовать средства, предназначенные специально для этих целей.