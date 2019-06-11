СК начал проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту, в результате которого пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

По его информации, в 4.50 мск в махачкалинском порту на иностранном грузовом судне в машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадали три человека.

"По факту инцидента организована проверка", - сказал он.