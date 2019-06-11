СК начал проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту, в результате которого пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.
По его информации, в 4.50 мск в махачкалинском порту на иностранном грузовом судне в машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадали три человека.
"По факту инцидента организована проверка", - сказал он.
МЧС ранее сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие. Как заявлял Росморречфлот, танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала. По данным Росморречфлота, два человека доставлены в больницы, поиск еще трех продолжался.