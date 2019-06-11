В Махачкале при взрыве на танкере пострадали пять человек

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

"Пострадали пять человек, из них госпитализированы трое. Один находится в травматологии, а двое - в ожоговом отделении", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что один из пострадавших получил ожоги 95% тела и находится в крайне тяжелом состоянии.