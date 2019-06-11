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РИА Новости

Ветеринары рассказали, как помочь питомцам пережить жару

Вчера, 08:20
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСобака у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Собака у фонтанов в парке искусств "Музеон". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Врачи-ветеринары рассказали РИА Новости, как в жаркую погоду в Москве помочь своим питомцам пережить жару, почему их нельзя выгуливать днем, как часто их нужно купать и почему лучше не стричь их слишком коротко.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что во вторник в столице вновь ожидается жаркая погода с температурой до 30 градусов.
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По словам врачей-ветеринаров, жара негативно сказывается на здоровье домашних питомцев, они становятся вялыми и уставшими, они не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в жаркую погоду следует более пристально следить за их состоянием.

Рацион питания

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что в жару главное - обильное питье, в поилке у питомца всегда должна быть свежая вода. Если животное остается одно дома, нужно проследить, чтобы у него было достаточное количество воды на день.
Кроме того, в жару следует немного изменить рацион питания своего питомца, считает главный врач ветеринарной клиники "Статус-Вет" Раиса Амирханова.
"Нужно контролировать рацион нашего четвероногого друга, не давать в жару слишком тяжелую и жирную пищу. Если они у нас на натуральном корме, значит, кисло-молочная диета с низким процентом жирности, тушеные овощи, каши, диетическое мясо. Это касается кошек и собак", - рассказала Амирханова.
Кроме того, необходимо контролировать порции, чтобы животное могло поесть за один раз и не оставлять еду на потом. Это поможет избежать кишечных инфекций и отравлений.
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Правила прогулок

Тем, кто привык часто выгуливать собак, особенно в дневные часы, рекомендуется перенести время прогулок на более прохладное время суток, например, на раннее утро и поздний вечер, считает ветеринарный врач, главный терапевт ветеринарной клиники Vetlife Евгения Никитина.
"У нас бывали случаи, когда люди в середине дня, в обед, шли гулять с собакой, после чего приходили с тепловым солнечным ударом. То есть гулять можно либо рано утром, когда еще нет такой жары и солнце еще не такое жгучее, либо вечером, когда солнце практически не дает такой высокой температуры", - рассказала она.
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Прохлада в квартире

Если питомец большую часть дня проводит дома, то необходимо позаботиться и о температуре в квартире. По словам, Раисы Амирхановой, не стоит устраивать сквозняки или включать кондиционер на всю мощность.
"На сквозняке нежелательно держать, и нужно избегать кондиционеров. Лучше открыть окно и закрыть дверь", - рассказала она.
Кроме того, лучше занавесить шторы, чтобы избежать прямых солнечных лучей, считает Евгения Никитина.
"Животные любят погреться на солнышке, из окна бьют лучи, образуя на полу солнечный квадратик. Питомцу приятно полежать на тепленьком, а в результате это может закончиться тепловым ударом. Поэтому лучше стараться занавесить шторы", - сказала она.
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Водные процедуры

Как бы ни было жарко питомцу, не стоит стараться купать его каждый час, считают ветеринары. По мнению Раисы Амирхановой, достаточно просто смочить некоторые части тела питомца.
"Бесконечно их купать и полоскать в воде тоже нежелательно, тогда лучше смачивать лоб, переносицу, подушечки лап, чтобы облегчить", - сказала она.
Никитина считает, что можно иногда споласкивать питомца под прохладным душем, главное, без использования шампуня, так как считается, что частое мытье с шампунем испортит микрофлору кожи питомца.
Еще один вариант облегчить жизнь питомца в жару, по мнению Никитиной, это обернуть его в мокрую ткань.
"Если в квартире жарко и нет кондиционера, то желательно намочить простынь холодной водой и завернуть питомца. Главное, чтобы был доступ свежего воздуха. Если вы просто холодной мокрой простыней завернете, вы до конца до кожи не доберетесь, это не нарушает микрофлору", - отметила она.
При этом, например, попугаям можно установить в клетке специальную ванночку, чтобы птицы могли умываться. Но важно часто менять воду, 3-4 раза в день, чтобы она оставалась прохладной, отмечают ветеринары.
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Коротко не стричь!

В летнее время многие хозяева стремятся подстричь своих лохматых питомцев, но это не совсем правильная тактика, так как таким образом можно нарушить терморегуляцию, считает Раиса Амирханова.
"Там же подшерсток, и уже генетически сформировано, что они пушистые, шерсть выполняет терморегуляцию, в зимнее время тепло, летом – прохлада", - отметила она.
Так что не стоит летом специально слишком коротко стричь своих любимцев.
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Любителям рыбок и рептилий

Любителям змей, ящериц, игуан и других рептилий тоже стоит внимательно следить за своими питомцами в жаркую погоду. Несмотря на то что они хладнокровные, можно попытаться помочь им пережить жаркую погоду, перенеся террариум в более прохладное место, считает Амирханова.
"Они хладнокровные животные. Они сами регулируют свою температуру, но чтобы им как-то помочь, просто глубже убираем террариумы, чтобы на них прямо не попадали лучи солнечного света. В зимнее время мы их, наоборот, переносим туда, где свет, специальные батареи включаем и лампы, чтобы тепло было, но в такое время лучше этого не делать", - отметила она.
А любителям рыбок самое главное - следить за температурой воды в аквариуме, она не должна превышать допустимых значений для определенного вида рыб. Чтобы температура воды дополнительно не нагревалась, стоит защитить аквариум от попадания прямых солнечных лучей, занавесив шторы. Еще, по мнению Раисы Амирхановой, можно снизить нагрев воды в аквариуме, если выключать лампочку в аквариуме хотя бы в дневное время.
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

Мужчина в парке искусств Музеон
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По возможности нужно принимать прохладный душ.

Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтанов в Москве.

Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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