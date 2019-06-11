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РИА Новости

В махачкалинском порту прогремел взрыв на танкере

Вчера, 08:18
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкТанкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрыв произошёл на танкере в порту Махачкалы, ведутся поиски трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Оперативному дежурному Росморречфлота поступило сообщение о взрыве в машинном отделении и задымлении жилой надстройки на танкере" В Ф Танкер 16" в городе Махачкала. Танкер на момент ЧП находился у четвёртого причала нефтегавани морского порта Махачкала. Предположительно, пострадавших пять человек, два доставлены в больницы, три человека - поиск продолжается", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, пресс-служба регионального МЧС сообщила, что хлопок газовоздушной смеси произошел утром в машинном отделении танкера в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие.
"Задействованы силы ФГУП Морспасслужба, МЧС Дагестана, Каспийской флотилии. Координацией на месте руководит капитан порта Махачкала. В данный момент МЧС продолжают проливку помещений жилой надстройки", - добавили в ведомстве.
Судно "В Ф Танкер 16" принадлежало российской "В.Ф. Танкер", которая с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства". "Волжское пароходство" входит в UCL Holding Владимира Лисина.
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МахачкалаПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот .... вчера же просил ура патриотов не радоваться падению вертолёта в США , иначе у нас что то бабахнет , и вот тебе ..((
11 июня, 09:22
Отряды Путина
711016
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