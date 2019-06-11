В махачкалинском порту прогремел взрыв на танкере

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрыв произошёл на танкере в порту Махачкалы, ведутся поиски трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Оперативному дежурному Росморречфлота поступило сообщение о взрыве в машинном отделении и задымлении жилой надстройки на танкере" В Ф Танкер 16" в городе Махачкала. Танкер на момент ЧП находился у четвёртого причала нефтегавани морского порта Махачкала. Предположительно, пострадавших пять человек, два доставлены в больницы, три человека - поиск продолжается", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, пресс-служба регионального МЧС сообщила, что хлопок газовоздушной смеси произошел утром в машинном отделении танкера в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие.
"Задействованы силы ФГУП Морспасслужба, МЧС Дагестана, Каспийской флотилии. Координацией на месте руководит капитан порта Махачкала. В данный момент МЧС продолжают проливку помещений жилой надстройки", - добавили в ведомстве.
Судно "В Ф Танкер 16" принадлежало российской "В.Ф. Танкер", которая с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства". "Волжское пароходство" входит в UCL Holding Владимира Лисина.