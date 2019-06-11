В махачкалинском порту прогремел взрыв на танкере

"Оперативному дежурному Росморречфлота поступило сообщение о взрыве в машинном отделении и задымлении жилой надстройки на танкере" В Ф Танкер 16" в городе Махачкала. Танкер на момент ЧП находился у четвёртого причала нефтегавани морского порта Махачкала. Предположительно, пострадавших пять человек, два доставлены в больницы, три человека - поиск продолжается", - сказал собеседник агентства.