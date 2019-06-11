В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Здание пилорамы загорелось на площади 4,7 тысячи квадратных метров в поселке торфопредприятия в городском округе Королев Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Площадь пожара составляет 4,7 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что горящее здание размером 80 на 40 метров и высотой 5 метров. Пилорама была построена в 1947 году.
2 марта, 01:41Крупные пожары в России
По его словам, есть угроза перехода огня на две расположенные рядом пристройки размером 50 на 30 и 20 на 40 метров.