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РИА Новости

В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"

Вчера, 08:06
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Здание пилорамы загорелось на площади 4,7 тысячи квадратных метров в поселке торфопредприятия в городском округе Королев Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Площадь пожара составляет 4,7 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что горящее здание размером 80 на 40 метров и высотой 5 метров. Пилорама была построена в 1947 году.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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По его словам, есть угроза перехода огня на две расположенные рядом пристройки размером 50 на 30 и 20 на 40 метров.
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