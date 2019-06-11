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РИА Новости

Российский биолог заявил о планах по созданию "ГМО-детей"

Вчера, 06:58
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© Depositphotos / agphotographyРедактирование генома
Редактирование генома
© Depositphotos / agphotography
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российский биолог Денис Ребриков в интервью журналу Nature рассказал о планах по созданию детей с отредактированными генами.
По словам Ребрикова, он рассматривает возможность провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца года, если получит соответствующее одобрение. Эксперимент будет нацелен на модификацию гена CCR5, над которым ранее работал скандально известный китайский биолог Хэ Цзянкуй, в ноябре прошлого года заявивший о создании первых генетически модифицированных детей.
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При этом Ребриков утверждает, что его метод модификации гена окажется полезнее, будет менее рискованным и более этически оправданным и приемлемым для общества. Биолог планирует отключить ген, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма, в эмбрионах, которые впоследствии будут имплантированы ВИЧ-позитивным матерям, что может снизить риск передачи вируса ребенку.
При этом ученые, опрошенные Nature, выразили обеспокоенность планами Ребрикова. По мнению специалистов, технология редактирования генома, которую планирует использовать биолог, пока что не готова. Кроме того, определенные вопросы вызывает этическая сторона подобной процедуры.
Денис Ребриков – доктор биологических наук, возглавляет лабораторию редактирования генома в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в Москве и является научным сотрудником Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
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Nature (журнал)РоссияРИА Наука
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